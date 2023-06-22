"مين هي" أغنية جديدة لحنان ماضي بتوقيع محمد حارس

انتهت الفنانة حنان ماضي من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "مين هي" التي تعاونت خلالها مع الشاعر محمد حارس في أول عمل يجمعهم.

وعن كواليس العمل، قال محمد حارس في تصريح لـ"البوابة نيوز": "الأغنية تنتمي لنوعية الأغاني الوطنية وسعدت كثيرا بها فهي أول لقاء مع الفنانة الكبيرة حنان ماضي بعمل فني، وهي كانت تبحث منذ فترة عن عمل وطني لتقديمه للجمهور وكان من حسن حظي أن هذا العمل يكون من كلماتي".

وتابع حارس:"فيديو الأغنية يتم تجهيزه حاليا ليعرض خلال الفترة المقبلة، و تم تنفيذ الأغنية في جو مليئ بالسعادة والحب لما تتميز به الفنانة الكبيرة حنان ماضي من حب وتقدير من الجميع".

وأغنية "مين هي" فكرة وكلمات محمد حارس، لحن فلكلور، خالد عبد المنعم، توزيع ديدو، ميكس وماستر حسام جودة، وتم التسجيل بإستوديو الفراتي، يقوم بإجراء وتنفيذ الفيديو محمد السماحي، أحمد سعيد صولو كولة، ناصف نظمي صولو قانون، هبة يسري، وسيد كورال.

ويذكر أن حنان ماضي شاركت في غناء تتر مسلسل ضرب نار للنجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان الماضي وشاركها الغناء الفنان محمد الحلو لتعيد إلى الأذهان روائعهما القديمة التى اشتهر بها كل منهما، مثلما حدث مع غنائهما معًا بعد 33 عاما منذ آخر تعاون بينهما خلال تتر مسلسل "الوسية".