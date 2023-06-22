وزع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، الصكوك المهداة من البنك الزراعي المصري للأسر الأولى بالرعاية، بعدد ٤٠ أسرة بمبلغ ٣٢٠ ألف جنيه تتضمن فئات ٢٠٠ و٢٥٠ جنيها للصك ويتم شراءه حسب احتياجات كل أسرة.

وجاء ذلك بحضور أسامة المصرى نائب رئيس البنك رئيس قطاع الإسكندرية ومطروح، وجمال خليل مدير البنك الزراعى المصرى بمطروح، في إطار جهود المشاركة المجتمعية مع الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك والتيسير على المواطنين خاصة الأولى بالرعاية وتوفير مزيد من الحياة الكريمة لهم.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر والتقدير لجهود المشاركة المجتمعية الفاعلة للبنك الزراعى المصرى برئاسة المهندس علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك.

كما وجه محافظ مطروح ونائب رئيس البنك الزراعى المصري التهنئة للأهالى بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك مع التأكيد على إستمرار جهود الدولة في توفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.

محافظ مطروح يوزع الصكوك المهداة من البنك الزراعي المصري للأسر الأولى بالرعاية

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