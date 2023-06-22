وليد قانوش يُعلن عن تغييرات جديدة فى قيادات قطاع الفنون التشكيلية

أعلن الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، عن تغييرات جديدة فى قيادات القطاع، حيث توجه بالشكر لقيادات القطاع المنتهية فترة شغلهم للدرجة القيادية التي كانوا عليها قانونياً وهم إيمان جلال مدير عام الشئون المالية، وداليا مصطفى مدير عام مراكز الفنون، وعمرو عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة لصيانة وترميم الأعمال الفنية، وأشرف عبد السميع مدير عام الإدارة العامة الأستراتيجية، معبراً لهم عن تقديره لما بذلوه من جهد ووقت وأنهم كانوا دائما على قدر المسؤلية.

وتضمنت قائمة القيادات الجديدة التي اختارها "قانوش" وكلفها بتسيير أعمال الإدارات الشاغرة وهم الفنان علي سعيد مدير عام مراكز الفنون، وعبير عزت مدير عام الشئون المالية، أحمد الشاعر مدير عام الإدارة العامة لصيانة وترميم الأعمال الفنية، وطه إبراهيم صالح مدير عام الإدارة العامة الأستراتيجية.

وأكد رئيس قطاع الفنون التشكيلية أنه ينتظر منهم الكثير، مضيفا: أنهم ينبغى ألا يعتبروا المهمة الجديدة مجرد روتين يومي وإنما سعي دائم لتقديم الأفضل، وأنها أمانة ومسؤلية لابد أن يثبتوا جدارتهم بها وتمنى لهم التوفيق والنجاح.