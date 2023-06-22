باستخدام "توك توك".. ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالمرج

سقط فى قبضة رجال مباحث القاهرة تحت أشراف اللواء أشرف الجندى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف بإستخدام مركبة "توك توك"

تشكيل عصابى

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة أخطارا مفاده ضبط (شخصين – مقيمان بمحافظة المنيا) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف بإستخدام مركبة "توك توك" وبحوزتهما ( عدد 3 هواتف محمولة - مركبة "توك توك") ، وأقرا بتصرفهما فى فك شفرات الهواتف المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج، أمكن ضبطه وبحوزته (2 هاتف محمول – جهاز "لاب توب" المستخدم فى فك شفرات الهواتف المحمولة ، وبمواجهته إعترف بعلمه بكون الهواتف المشار إليها من متحصلات وقائع سرقة.

وتم اتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.