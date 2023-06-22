ضبط مسجل خطر وصديقه وبحوزتهما كيلو حشيش بمدينة بدر

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى القبض على مسجل خطر وصديقه وبحوزتهما كيلو حشيش بدائرة قسم شرطة بدر.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"–مقيمان بمحافظة الجيزة) حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام– مبلغ مالى–2 هاتف محمول).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.