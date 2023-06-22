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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يداهم مخزنًا في القاهرة بداخله كميات كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية

لحوم منتهية الصلاحية
لحوم منتهية الصلاحية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط مالك محل لحوم مجمدة لإدارته مخزن لحوم بدون ترخيص بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك محل لحوم مجمدة – مقيم بدائرة القسم) يدير مخزن بدون ترخيص وبحوزته كمية كبيرة من اللحوم المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبطه وعثر بداخل المخزن على (كمية كبيرة من مقطعات اللحوم "جميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية")، وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مالك محل لحوم مجمدة لحوم بدون ترخيص بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية فقد