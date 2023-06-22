خلال 24 ساعة.. ضبط ‏81342 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط “81342” مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(26136) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(1014) مخالفة السير بدون تراخيص.

(8) دراجات نارية مخالفة.

(25) مخالفة موقف عشوائى.

(9) مخالفات شروط التراخيص.

تحرير (2090) مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى.

ضبط (589) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة.

رفع (40) سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.