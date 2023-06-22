وزيرة التخطيط: إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية يعد نتاج عمل دؤوب

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية يعد نتاج عمل دؤوب لإعداد مؤشر متكامل متعدد الأبعاد يعكس نهج النمو الشامل على المستوى المحلي وليس المركزى فحسب، انطلاقاً من إدراك الحكومة أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال حفل إطلاق النسخة الأولى من مؤشر تنافسية المحافظات المصرية اليوم الخميس، أن المؤشر تم إعداده بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني للتنافسية، وتعاون وثيق مع لجنة الأمم المتحدة الإسكوا، بدعم من مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية، على نحو يؤكد حرص الدولة المصرية على تبني نهج تشاركي.

وتابعت: ما زال العالم يشهد تداعيات الأزمة الجيوسياسية ومن قبلها جائحة كوفيد 19، انعكست سلبا على معدلات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ما دفع الدول لإعادة النظر فى موقف أجندة التنمية بعد مرور نصف المدة تقريبا من الإطار الزمني لتنفيذ الأجندة التنموية.

وشددت على أن مصر من الدول الرائدة فى مجال توطين أهداف التنمية فيما يطلق عليه النمو الاحتوائي لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.