ماكرون: نريد إرساء ميثاق جديد يقاوم الفقر في العالم

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إننا نريد اليوم إرساء ميثاق جديد يقاوم الفقر في العالم، تستفيد منه كل الشعوب التي تتأثر بالتغيرات المناخية.

وأضاف «ماكرون» خلال كلمته في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، أن القمة ستكون بها أجندة واضحة نوضح بها للعالم أهدافنا والموضوعات التي سيتم مناقشتها.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بحماية البيئة، لدينا عدة تحديات تتصاعد، ولدينا إجراءات أخرى في هذا الصدد مثل قمة المناخ الـ28 بالإمارات وقمة مجموعة الـ20، ونعمل اليوم من أجل الوصول إلى أهداف صالحة لنا.

وتابع “وعلى الرغم من كل ما حققناه من أجل الحفاظ على التنوع الإحيائي نعرف أن هناك مخاطر وكوارث طبيعية”.

ولفت إلى أن العالم يعاني من صدمات، وجائحة كورونا عززت من كل هذه الصعوبات وكان هناك تعافي عالمي، فضلا عن الأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها من الأزمات التي زعزعت الاستقرار.

وأوضح أن هناك الكثير من السيولة والأموال فى العالم، ولو وضعنا كل ذلك لمواجهة الفقر ومكافحة التغيرات المناخية، أعتقد أنه بوسعنا بتلك الأموال تحقيق تلك الأهداف.