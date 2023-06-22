التنمية المحلية: 310 ملايين جنيه مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن متابعة مبادرة "سند الخير" التي أطلقتها الوزارة فى 31 مارس 2022 وحتى منتصف شهر يونيو 2023، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى فى عدد من المحافظات لمواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصرى فى الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة للمواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً والمناطق الشعبية مع دعم المبادرات الوطنية لتقديم عروض وخصومات على المنتجات المختلفة لمواجهة ارتفاع الأسعار، مع متابعة التزام التجار بذلك ومواجهة المخالفين .

وأكد اللواء هشام آمنة، أن إقبال المواطنين على شراء السلع المقدمة من خلال مبادرة "سند الخير" كان إقبالاً كبيراً حيث حققت حجم مبيعات منذ انطلاقها وحتى وصولها للأسبوع الستون بلغ حوالى 310 ملايين جنيه، مشيراً إلى أن المبادرة تدعم محدودى الدخل والأسر متوسطة الدخل وتوفير السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها في الأسواق والوصول لأكبر شريحة من المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً .

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه جار تكثيف عمل مبادرة سند الخير استعداداً لعيد الأضحى المبارك لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الغذائية والوصول إليهم بالمناطق النائية، مشيراً إلى أن المبادرة تشهد إقبالًا كبيراً من المواطنين على شراء اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة، حيث بلغ حجم المبيعات فيه ما يقرب من 164 مليون جنيه، ثم منتجات البقالة من (عسل – زبدة – سكر – أرز- زيت.... ) بإجمالى مبيعات 54 ملايين جنيه، والدواجن (فراخ – بط – أوراك دجاج) إجمالى مبيعات بلغت 29,4 ملايين جنيه.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة سند الخير حققت نجاحا كبيرا في تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط خاصة في المناسبات المختلفة والأعياد، وذلك من خلال قدرتها على توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية، مما أسهم في خلق مزيد من الاتزان داخل الأسواق بالمحافظات، مشيداً بدور ومشاركة منظمات المجتمع المدني والشراكات الخاصة العاملة في التجارة والجملة ونصف الجملة في دعم المبادرة، لتتكامل مع جهود الدولة في مواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصري في الحصول على سلع غذائية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن المبادرة تمكنت على مدار الأسبوعين الـ 59 وحتى 60 من تحقيق مبيعات بلغت 14,5 مليون جنيه طافت خلالها 18 محافظة بعدد 100 سيارة تحمل كافة أنواع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%، مشيراً إلى أنه تم انطلاق 30 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والمنوفية وبني سويف بواقع 10 سيارات في كل محافظة من المحافظات المشار إليها، وأيضا طافت 8 سيارات لكل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية، و٧ سيارات في كل من محافظتي كفر الشيخ والغربية، و5 سيارات في كل من محافظتى أسيوط والبحيرة، و4 سيارات في كل من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات في محافظة جنوب سيناء وعدد 2 سيارة لمحافظة أسوان، وسيارة واحدة لمحافظة الأقصر.

ووجه وزير التنمية المحلية، المسئولون على المبادرة بأن يتم زيادة المعروض من السلع الأساسية وضخ كميات اضافية من اللحوم على مستوى المراكز والمدن فى كل محافظة استعداداً لعيد الاضحى المبارك، وذلك من خلال سيارات المبادرة التي تجوب المحافظات، لسرعة توفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، لافتا إلى أن جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على كافة الأصعدة لتوفير السلع الاساسية، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين في المحافظات لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار .

وأشاد وزير التنمية المحلية بالدعم الذى يقدمه السادة المحافظين و الجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز لإنجاح مبادرة سند الخير واستمرارها في الوصول إلى المواطنين وتغطية أكبر قدر من القرى خاصة الأكثر احتياجاً .