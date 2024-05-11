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السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

تدشين ميدان يضم أعمالا فنية بجامعة جنوب الوادي

ميدان السلام بجامعة
ميدان السلام بجامعة جنوب الوادي
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دشن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي ميدان السلام بمقر الجامعة بقنا

وأكد "عكاوي" ان هذا العمل الإبداعي يأتي ضمن خطة تطوير البنية التحتية وتجميل ميادين الجامعة بابداعات كلية التربية النوعية مشيرا الى اهتمام ادارة الجامعة بالشكل الجمالي والتنسيق الحضاري وابراز ابداعات منتسبي الجامعة في مجال الفنون.

ومن جانبه قال الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة ان الميدان عبارة عن تشكيل معدني ملون بالاحمر والاسود من قطاعات الحديد على طرفه حمامة بيضاء رمزا للسلام.

ووجه التحية لفريق قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية على جهودهم في تجميل ميادين الجامعة بالأعمال الفنية المتميزة.

التربية الفنية جامعة جنوب الوادي قسم التربية الفنية