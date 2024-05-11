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السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

تعرف على عقوبة تزوير بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

ذوي الاعاقة
ذوي الاعاقة
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يعمل قانون حقوق ذوي الاعاقة منذ صدوره عام 2018 علي حماية وحفظ حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية علي قدم المساواة مع الاخرين وتعزيز كرامتهم ودمجهم وانخراطهم داخل المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم .
فيما حرص القانون علي وضع عقوبات صارمة ضد كل من يعرض حياة ذوي الاعاقة للخطر أو يتعدي علي اي حق من حقوقه الذي كفله له القانون وفيما يلي تستعرض (البوابة نيوز) عقوبة تزوير بطاقة أو إثبات الاعاقة أو الخدمات المتكاملة للاشخاص ذوي الاعاقة ...

حيث يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، وبغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه كل من: 
1_ زور بطاقة إثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة للاشخاص ذوي الاعاقة أو شهادة التأهيل ، أو استعمل أيا منهما مع عمله بتزويرهما .
2_ أدلي ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها ، أو أخفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو الممزايا المقررة للاشخاص ذوي الاعاقة بموجب هذا القانون او قانون أخر . 
 

ذوي الاعاقة الحريات الاساسية