رئيس حزب الريادة: دعم جماهيري واسع لمواقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إنَّ التظاهرات في المحافظات يعكس تلاحماً شعبياً عظيماً من كل الجهات والفئات والطوائف مصطفين خلف القيادة السياسية وداعمين للقرارات والموقف المصري المؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته، لافتاً إلى دعم الأحزاب السياسية المصرية للقيادة السياسية في قراراتها التي تحافظ على الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية.

وتابع على شاشة «إكسترا نيوز»: «الالآف يتظاهرون في المحافظات لدعم فلسطين وجهود الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية، في مظهر جلي وواضح يعكس التأييد الشعبي لقرارات الدولة المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وكذلك أعلن اتحاد القبائل العربية دعمه للقيادة السياسية في موقفها تجاه فلسطين».

وأشار رئيس حزب الريادة، إلى الدعم الحزبي والسياسي الواسع للدولة المصرية وموقفها تجاه القضية الفلسطينية، وأنَّ مؤسسات المجتمع المدني أعلنت دعمها ووقوفها خلف الرئيس السيسي لاتخاذ القرارات التي من شأنها الحفاظ على أمن مصر القومي والوقوف أمام محاولات الاحتلال الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية، وأرض سيناء تخضبت بدماء المصريين وهي خط أحمر لا مساس به.