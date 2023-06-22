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الخميس 22 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس السويسري يعلن عن مغادرته منصبه نهاية العام الجاري

الرئيس السويسري
الرئيس السويسري آلان بيرسيه
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أعلن الرئيس السويسري آلان بيرسيه يوم الأربعاء،  في مؤتمر صحفي مفاجئ، أنه سيترك مهامه الحكومية ومنصبه بصفته مستشارًا اتحاديًا في نهاية العام الجاري 2023.
وقال بيرسيه عضو الحزب الاشتراكي إنه أطلع المجلس الاتحادي بمغادرته لمنصبه في نهاية العام، وإنه يشعر أنه أنجز ما هو ممكن.
وستتقرر خلافة بيرسيه في نهاية العام بعد الانتخابات الفيدرالية في أكتوبر القادم.

الرئيس السويسري مغادرته منصبه نهاية العام الانتخابات الفيدرالية