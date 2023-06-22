الرئيس السويسري يعلن عن مغادرته منصبه نهاية العام الجاري

أعلن الرئيس السويسري آلان بيرسيه يوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي مفاجئ، أنه سيترك مهامه الحكومية ومنصبه بصفته مستشارًا اتحاديًا في نهاية العام الجاري 2023.

وقال بيرسيه عضو الحزب الاشتراكي إنه أطلع المجلس الاتحادي بمغادرته لمنصبه في نهاية العام، وإنه يشعر أنه أنجز ما هو ممكن.

وستتقرر خلافة بيرسيه في نهاية العام بعد الانتخابات الفيدرالية في أكتوبر القادم.