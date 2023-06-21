صراع سعودي ثلاثي على خطف لاعب أرسنال

تتصارع 3 أندية سعودية على الغاني توماس بارتي، لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرتبط بارتي بعقد مع أرسنال حتى يونيو 2025، بعد انضمامه للجانرز من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب صحيفة «مترو» البريطانية، فإن أندية النصر وأهلي جدة والخليج، ترغب في التعاقد مع توماس بارتي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أرسنال مستعد لبيع متوسط ميدانه الغاني للاستفادة منه ماليًا، في ظل تفكير الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني للفريق اللندني في تجديد دماء خط الوسط.

ورجحت الصحيفة البريطانية، بيع أرسنال لاعبه توماس بارتي للأندية السعودية التي ترغب في الحصول على خدماته مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي يستعد فيه أرسنال في بيع لاعبه السويسري جرانيت تشاكا لاعب خط الوسط أيضًا، من أجل حسم العديد من الصفقات، أبرزها، التعاقد مع ديكلان رايس وكاي هافيرتز.