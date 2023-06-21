وكيل الشباب بالجيزة يبحث موقف الخطة الاستثمارية بالمحافظة

اجتمع الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة مدير المديرية الشباب بمحافظة الجيزة بلجنة الإستثمار بالمديرية اليوم الأربعاء لتنظيم سير العمل وبحث العديد من المشروعات الإستثماريه .

تطرق الحديث إلى المشروعات التى يتم تنفيذها حالياً داخل الهيئات التابعة لمديرية شباب الجيزة كما تم بحث سبل تذليل المعوقات التي تواجه بعضها وصولاً إلى أفضل النتائج وتحقيق الإستفادة القصوى من هذه المشروعات التى سوف تعود بنفع كبير على تلك الهيئات كذلك وضع خطه مستقبلية لضمان سير العمل بخطوات منتظمة.

أشار الوكيل إلى أنه انطلاقاً من اهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى بمجال الإستثمار يأتى اهتمامنا بهذا الملف على المستوى المحلى بما يخدم الخطة الإستثمارية للوزارة ككل .

الجدير بالذكر أن الإجتماع ضمن سلسلة إجتماعات يقوم بها وكيل الوزارة بصورة منتظمة لمتابعة سير العمل الاستثماري المدرج ضمن الخطه المركزية أو المحليه.

