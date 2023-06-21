مصرع شخص اعتدى عليه آخرون داخل موقف في بورسعيد

لقي شخص بمحافظة بورسعيد، مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، إثر اعتداء من آخرين عليه بموقف الحي الإماراتي.

مصرع شخص اعتدى عليه آخرين داخل موقف في بورسعيد

استقبل مستشفى الزهور المركزي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، عماد السيد محمود 40 عامًا، جثة هامدة، نتيجة توقف بعضلة القلب، إثر اعتداء من آخرين عليه بموقف الحي الإماراتي.

حُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.