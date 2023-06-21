ads
الأربعاء 21 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص اعتدى عليه آخرون داخل موقف في بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي شخص بمحافظة بورسعيد، مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، إثر اعتداء من آخرين عليه بموقف الحي الإماراتي.

 

مصرع شخص اعتدى عليه آخرين داخل موقف في بورسعيد

 

استقبل مستشفى الزهور المركزي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، عماد السيد محمود 40 عامًا، جثة هامدة، نتيجة توقف بعضلة القلب، إثر اعتداء من آخرين عليه بموقف الحي الإماراتي.

حُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.

بورسعيد موقف عضلة القلب محافظة بورسعيد أخبار بورسعيد