الاتحاد السعودي يواجه صعوبة في التعاقد مع بديل حجازي

يواجه نادي اتحاد جدة السعودي صعوبة في التعاقد مع مدافع بشكتاش التركي، الذي يعوض النجم المصري أحمد حجازي بعد إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي للركبة.

ويغيب أحمد حجازي عن الاتحاد السعودي لفترة طويلة بسبب الإصابة، التي تبعده عن الملاعب أكثر من 6 أشهر، وبالتالي يغيب عن العميد في بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، وهذا ما يدفع النادي للتعاقد مع مدافع بديل.

ووضع نادي اتحاد جدة، المغربي رومان سايس مدافع بشكتاش التركي على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي الجاري ليعوض غياب حجازي.

ووفقًا لقناة «الكاس» القطرية، فإن صفقة انضمام المغربي رومان سايس لصفوف اتحاد جدة السعودي هذا الصيف مهددة بالفشل في ظل طلبات النادي التركي المالية الكبيرة.

لذا يواجد الاتحاد السعودي صعوبة في التعاقد مع سايس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بسبب المقابل المادي الكبير، الذي يطلبه بشكتاش من أجل التفريط في خدمات قائد منتخب المغرب في كأس العالم قطر 2022.

يذكر أن نادي اتحاد جدة تعاقد مع الفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي خلال الميركاتو الصيفي الجاري لمدة 3 سنوات لكل منهما.