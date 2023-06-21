إحالة أوراق المتهمين بقتل صاحب مصنع حلويات بالمحلة لمفتي الجمهورية

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة، برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، إحالة أوراق متهمين اثنين بقتل هشام السمسار صاحب مصنع مخبوزات وحلويات وموظف سابق بحي أول المحلة إلى المفتى.

كانت هيئة المحكمة استمعت إلى أقوال المتهمين ومحامين الدفاع عنهم حيث طالبوا بتحويل القيد الوصفي للقضية من القتل العمد والتربص إلي قتل دفاعا عن النفس، لافتين أن المجني عليه اشتبك مع المتهمين بسبب خلافات مالية بمكان محل العمل المشترك بينهم.

وطالبت النيابة العامة توقيع أقصي العقوبة علي المتهمين لما ارتكبوه في حق المجني عليه بربطه بالحبال برقبته وضربه حتي الموت، بسبب خلافات مالية ودوافع أسرية، وأهمية إحالة أوراق المتهمين إلي فضيلة المفتي للتطبيق حق الاعدام ضدهما.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بالعثور الأهالي علي جثة هشام السمسار صاحب مصنع مخبوزات وموظف سابق بحي أول المحلة 62 سنة جثة هامدة، وبها علامات تعذيب وتم عرضه علي الطب الشرعي.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة من ضبط المتهمين شريف طلعت ومحمود سبح الله وبعرضهم علي النيابة اعترفوا بارتكاب الجريمة طمعا في أموال لدي الضحية.