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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رئيس نادي البنك الأهلي: هدفنا المنافسة على لقب الكأس

اللواء أشرف نصار
اللواء أشرف نصار
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أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن  طموحات فريقه فى بطولة كأس مصر ، قبل مواجهة طلائع الجيش، يوم الجمعة المقبل الوصول إلى أبعد نقطة في بطولة كأس مصر، مشيرا الى  ان هناك إحترام وتقدير لفريق طلائع الجيش، الذى تحسنت نتائجه منذ تولى عبد الحميد بسيوني، قيادة الفريق العسكري. 
وقال رئيس نادي البنك الأهلي، خلال تصريحات إعلامية اليوم ان الجميع جاهزون للمباراة بأستثناء كريم بامبو المهدد بالغياب بسبب الإصابة وأسامة فيصل، المتواجد مع المنتخب الأولمبي في المغرب .

واضاف   أن ملف الصفقات مؤجل لحين الإطمئنان على بقاء الفريق فى الدوري خاصة ان هناك صراع مازال محتدما بين سبع فرق للهروب من الهبوط .

واكد نصار ، ان فريق البنك الأهلي يتبقي له ثلاث مباريات فاصلة في بطولة الدوري  العام تبدأ بمواجهة الأهلي ثم غزل المحلة ويختتم لقاءاته بمباراة فيوتشر حيث يأمل في حصد النقاط من اللقاءات الثلاثة خاصة ان رصيده حاليا 35 نقطة ويريد التأكيد على البقاء في بطولة الدوري العام .

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