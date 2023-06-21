الثانوية العامة 2023.. غلق جروبات «شاومينج» على تليجرام

أغلقت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي «تليجرام» التي تعمل تحت مسمى «شاومينج».

وتظهر رسالة للمستخدمين “هذه المجموعة غير متاحة، بسبب نشرها محتوى ينتهك الملكية”، مما يتضح أنه تم تقديم بلاغات في هذا الشأن.

وكانت جروبات الغش “شاومينج”، تتداول أسئلة وامتحانات الثانوية العامة 2023، وتساعد على انتشار الغش بالامتحانات، حيث تضم آلاف الأعضاء.

وشهدت امتحانات الثانوية العامة منذ انطلاقها تصوير لأسئلة وإجابات عبر الجروبات، في اثناء تأدية الطلاب لها باللجان الامتحانية.

وتمكنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأيام الماضية من ضبط حالات غش إلكتروني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون الغش والإخلال بأعمال الامتحانات.

ويستأنف طلاب الثانوية العامة الأحد المقبل ماراثون الامتحانات ويؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان الكيمياء، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الجغرافيا داخل 2097 لجنة على مستوى الجمهورية.