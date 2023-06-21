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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير الرياضة يدشن مبادرة "شباب يدير شباب" YLY بمحافظة شمال سيناء

تدشين مبادرة شباب
تدشين مبادرة شباب يدير شباب YLY بمحافظة شمال سيناء
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دشن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة, مبادرة شباب يدير شباب YLY بمحافظة شمال سيناء ، و التى تنفذها الوزارة و يديرها الشباب بأنفسهم من خلال تحديد البرامج و المشروعات التى يرغبون تنفذها فى مختلف المحافظات ، مثنياً على أداء أعضاء المبادرة، و سياستها فى التوسع فى جذب مزيد من الشباب ، و دورها المجتمعى الملموس فى كافة المحافظات.

ويستهدف برنامج YLY Competition الترويج لأنشطة و مشروعات وزارة الشباب و الرياضة، و برامج مبادرة YLY عبر مواقع التواصل الاجتماعى كهدف عام ، و تسليط الضوء على المبدعين و الموهوبين من أعضاء المبادرة، و اكتشاف قيادات شابة جديدة للمشروع ، و يأتى كأحد أبرز مشروعات YLY السنوية.

من جانبهم، عبَر المشاركون بالبرنامج عن خالص تقديرهم لجهود وزير الشباب والرياضة ودعمه الدائم لشباب المبادرة، وإطلاق كامل الرأى لهم فى تحديد البرامج التى يرغبون تنفيذها و تتوافق مع تطلعاتهم ، مؤكدين أن مبادرة YLY باتت كياناً شبابياً ذات تأثير ملحوظ على أرض الواقع.

ويضم آلاف الشباب من جميع المحافظات، الحريص على التعلم و خدمة المجتمع انطلاقاً من دور الشباب الرئيسي فى إحداث التنمية للبلاد على مستوى مختلف القطاعات فى ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة.

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