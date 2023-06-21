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الأربعاء 21 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على قائمة "بيراميدز" لمواجهة الاتحاد السكندري في كأس مصر

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة الفريق التي تدخل معسكر مغلقا استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري في كأس مصر.
ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد السكندري في السادسة والنصف من مساء الخميس المقبل، على استاد الإسكندرية في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.
وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر 
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي 
خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود أوكا
خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس 
وأدى الفريق مرانه الأخير بملعب الدفاع الجوي، قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر بها حتى موعد المباراة.

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