نائب رئيس الوزراء الفلسطيني: القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير وحاد

قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، إن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير وحاد، في ظل وجود حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة، تسعى جاهدة إلى تنفيذ سياسات الحكومات السابقة، من تكريس للاحتلال، وضم وسلب للأرض الفلسطينية، ومواصلة سياسات القتل والاستيطان، وتهجير السكان وهدم منازلهم خاصة في القدس.

جاء ذلك خلال كلمة فلسطين التي ألقاها أبو ردينة خلال اجتماع مجلس الوزراء العرب، في أعمال الدورة الـ53 لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي تقام بالتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ووزارة الثقافة والشباب والتواصل المغربية، في العاصمة الرباط، وتمتد من 18 إلى 21 يونيو.

وتحدث أبو ردينة عن سياسات العقاب الجماعي المخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية، والتي تقابل بصمت مريب وازدواجية في المعايير، ما شجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في عدوانه المتواصل على الأرض والحجر والإنسان الفلسطيني.