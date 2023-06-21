أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط عدد (2) قضية .
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة :ضبط (4) قضايا.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2236) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط 21 قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 312 حكما قضائيا متنوعا.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط 6 قضايا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
الأخبار
ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات خلال 24 ساعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-