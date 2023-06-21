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الأربعاء 21 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات خلال 24 ساعة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط عدد (2) قضية .
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة :ضبط (4) قضايا.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2236) مخالفة مرورية متنوعة.  
فى مجال الأمن العام: ضبط 21 قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 312 حكما قضائيا متنوعا. 
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط 6 قضايا.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها. 

الهجرة غير الشرعية خلال 24 ساعة الداخلية قطاع أمن المنافذ