كيف تحصل على تركيز تام.. 4 نصائح ذهبية لطلاب الثانوية العامة

يعاني بعض طلاب المدارس الثانوية من ضعف التركيز بسبب إجهاد الامتحان والقلق، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، لذلك إليك أهم النصائح لمساعدتك على التركيز.

طرق بسيطة تساعدك على زيادة التركيز