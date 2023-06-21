كيف تحصل على تركيز تام.. 4 نصائح ذهبية لطلاب الثانوية العامة

يعاني بعض طلاب المدارس الثانوية من ضعف التركيز بسبب إجهاد الامتحان والقلق، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، لذلك إليك أهم النصائح لمساعدتك على التركيز.
طرق بسيطة تساعدك على زيادة التركيز
- تخلص من جميع عوامل التشتيت مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وابق مع أطفالك وعائلتك.
- من الضروري تحديد أهداف دراسية محددة، مثل هدف الالتحاق بهذه الجامعة وإرضاء أولياء الأمور.
- تدوين الملاحظات أو القراءة بصوت عالٍ هي إحدى الطرق للحفاظ على نشاط عقلك أثناء الدراسة. ستساعدك هذه الإجراءات على التركيز أثناء الدراسة وتقليل فرص النوم أو النوم.
- من المستحسن أن تخطط لجدول دراستك بحيث يشمل وقت الراحة الذي تحتاجه لإرخاء عقلك وجسمك؛ فالدراسة المستمرة بدون راحة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الروح.