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الأربعاء 21 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

كيف تحصل على تركيز تام.. 4 نصائح ذهبية لطلاب الثانوية العامة

الامتحان والقلق
الامتحان والقلق
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يعاني بعض طلاب المدارس الثانوية من ضعف التركيز بسبب إجهاد الامتحان والقلق، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، لذلك إليك أهم النصائح لمساعدتك على التركيز.

طرق بسيطة تساعدك على زيادة التركيز 

  • تخلص من جميع عوامل التشتيت مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وابق مع أطفالك وعائلتك.
  • من الضروري تحديد أهداف دراسية محددة، مثل هدف الالتحاق بهذه الجامعة وإرضاء أولياء الأمور.
  • تدوين الملاحظات أو القراءة بصوت عالٍ هي إحدى الطرق للحفاظ على نشاط عقلك أثناء الدراسة. ستساعدك هذه الإجراءات على التركيز أثناء الدراسة وتقليل فرص النوم أو النوم.
  • من المستحسن أن تخطط لجدول دراستك بحيث يشمل وقت الراحة الذي تحتاجه لإرخاء عقلك وجسمك؛ فالدراسة المستمرة بدون راحة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الروح.
طلاب الثانوية العامة مساعدة الطلاب على المذاكرة الامتحان والقلق