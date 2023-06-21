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الأربعاء 21 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

السبت.. حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني بالأوبرا

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يحيى أوركسترا القاهرة السيمفوني، حفلا فنيا جديدا بقيادة المايسترو هشام جبر، وذلك في الثامنة والنصف من مساء السبت المقبل، الموافق  24 يونيو الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية .

يشارك في الحفل كورال أكابيلا تدريب وقيادة مايا جيفينريا مع المغنيين السوبرانو داليا فاروق، والميتزو سوبرانو جولي فيظي، والتينور عمرو مدحت، والباص رضا الوكيل.

يتضمن البرنامج سيمفونية لهايدن، رقصات بوليفيه لبرودوين، توديم لبروكنر  .

تأسس أوركسترا القاهرة السيمفوني عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين في العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين وقام بجولات فنية في أرجاء العالم.

أوركسترا القاهرة السيمفوني هشام جبر دار الأوبرا المصرية كورال اكابيلا فرانز ليتشاور