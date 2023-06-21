التحالف الوطني يوقع بروتوكول تعاون بين مؤسستي صناع الخير والجارحي للتنمية

شهد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسستي صناع الخير للتنمية ومؤسسة الجارحي للتنمية بهدف تنفيذ أول مسح طبى شامل لعلاج أمراض العيون والقدم السكر بجميع قري ونجوع مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية ، وتماشياً مع جهود التحالف بجميع كياناته لدعم القطاع الصحي والارتقاء به لضمان تقديم خدمات طبية متميزة بالمجان للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا بكافة محافظات الجمهورية.

حضر توقيع البروتكول كل من مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية و النائب محمد الجارحي الرئيس التنفيذي والأمين العام لمؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية

من جانبه أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية على أن بروتكول التعاون مع مؤسسة الجارحي للتنمية يُعد انطلاقة جديدة نحو تحقيق استراتيجية التحالف لدعم القطاع الصحى والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للأسر الأولي بالرعاية من خلال السعى المشترك لتنفيذ أول مسح طبي شامل لعلاج أمراض العيون ومضاعفات القدم السكري لأهالي قرى ونجوع مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم من خلال مبادرتى "عنيك فى عنينا" للحد من مسببات العمى و "قدم صحيح" لدعم مرضى القدم السكرى من خلال تنظيم 100 قافلة طبية بتكلفة اجمالية تصل الى 30 مليون جنيه.

وفي ذات السياق أوضح النائب محمد الجارحي الرئيس التنفيذي والأمين العام لمؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية أن بروتكول التعاون يأتى فى اطار استراتيجية عمل المؤسسة التي تهدف إلى التعاون مع كافة الجهات الشريكة فى العمل التنموي تحت مظلة التحالف لتقديم خدمات تنموية مستدامة ذات جودة عالية لأهالي القرى الاشد احتياجاً مؤكداً علي أن القطاع الصحى يأتى على رأس اولويات عمل مؤسسة الجارحي التنموية ايماناً منها بحق المواطن فى التمتع بصحة جيدة.

كما اعرب الجارحي من خلال التعاون مع مؤسسة صناع الخير عن تطلعه في اعلان مركز يوسف الصديق أول مركز خالي من مرض القدم السكري ومضاعفاته ليكون نموذجاً يمكن استنساخه فى جميع مراكز محافظات الجمهورية المختلفة

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي انطلق فى شهر مارس 2022 ، بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى ، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية ، وصحية ، وتوعوية ، وتعليمية ، وعمرانية ، وغيرها بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.



