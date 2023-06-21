الفريق أسامة ربيع: مشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس يتم بمعدات مصرية

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن كل مشروع قومي يدشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي يكون واعدا ويصل للمصريين في أفضل حال.

وأضاف أسامة ربيع، خلال كلمته في مؤتمر صحفي نقلته فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أنه سيجري العمل على الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي من قناة السويس خلال عامين، كما تم الاتفاق مع الرئيس السيسي، موضحا أن هذا المؤتمر يأتي في إطار الرد على الشائعات التي تطال مشروع تطوير القطاع الجنوبي.

وتابع أن مشروع التطوير سيتم بمعدات وكراكات مصرية؛ لعدم وضع تكلفة على الدولة، وتوفير العملة الصعبة.

كما أشار أسامة ربيع، إلى أنه لم يتم إيقاف المجرى الملاحي لقناة السويس، خلال تطوير القطاع الجنوبي، ولكن يتم العمل على مدار 7 ساعات فقط كحد أقصى في اليوم، مؤكدا "قناة السويس لم تتعطل ساعة واحدة، حتى مع تطوير القطاع الجنوبي.