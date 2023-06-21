برلمانيون ينتقدون وزارة البترول بسبب تعيينات الموظفين

قال النائب محمود العزب، عضو مجلس النواب: وافقنا على العديد من القوانين الخاصة بالبحث والتنقيب عن البترول والغاز، إلا أننا لا نرى أي إعلانات وظائف أو حتى تعاقدات في قطاع البترول.

وتساءل خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة 4 مشروعات قوانين بشأن البحث والتنقيب عن البترول: هل التعيينات في قطاع البترول بالوساطة والمحسوبية فقط؟

وأشار إلى أن هناك خريجين حصلوا على امتياز في كليات البترول ولا يجدوا أي فرصة عمل في القطاع حتى الآن، متسائلا عن آليات التعيين في قطاع البترول.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه من المفترض مع كل اتفاقية بحث وتنقيب عن البترول يقابلها مسابقة تعيينات أو تعاقدات، قائلا: لا نرى أي إعلانات عن وظائف، وفي المقابل نرى هناك من يتم تعيينهم ولكن لا نعرف بأي طريقة.

واتفق معه النائب العمدة نشأت، عضو مجلس النواب، عن عدم وجود أي إعلانات عن الوظائف في البترول، على الرغم من العديد من الاتفاقيات في البحث والتنقيب.

وانتقد تجاهل وزارة البترول والاتصال السياسي للنواب، قائلا: محتاجين وزير البترول يحضر للمجلس ويقولنا على المسابقات الخاصة بالتعيينات فين؟".

وطالب النائب بإنشاء شركة سوهاج للبترول أسوة بباقي المحافظات، مشيرا إلى أن أغلب المحافظات بها شركات البترول.