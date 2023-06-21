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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة طفلة إثر سقوطها من الطابق الخامس في ظروف غامضة بالمقطم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيبت طفلة إثر سقوطها من الطابق الخامس فى ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة المقطم، وتم نقلها للمستشفى فى حالة حرجة لتلقى العلاج.

بلاغ بوقوع حادث

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بسقوط طفلة من أعلى عقار بدائرة شرطة قسم المقطم، وعلى الفورانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين سقوط طفلة من الطابق الخامس وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفها وملابساتها.

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