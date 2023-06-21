بالفيديو.. تفاصيل إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام السرطانية

قالت الدكتورة نرفانا حسين، مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، إن المبادرة جاءت بناءً على تكليفات من الرئيس السيسي للكشف المبكر وعلاج الأورام، حيث إن هناك وعيا تاما بأهمية الاكتشاف المبكر في المراحل الأولى من السرطان، نظرًا لأن نسب الشفاء تكون أعلى، ويتم تقليل العبء على الدولة وعلى المريض من أن يتم تشخيصه في مراحل متأخرة.

وأضافت "نرفانا" في حوارها لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن المبادرة انطلقت الأحد 11 يونيو وكانت تسهدف 4 أنواع من السرطانات، وهم سرطان البروستاتا وسرطان القاولون وسرطان الرئة وسرطان عنق الرحم، موضحة أن الهدف من المبادرة هو الاكتشاف المبكر للسرطان.

وتابعت أن المبادرة موجهة للجميع سواء الرجال أو النساء فوق عمر 18 سنة، ويمكنهم التوجه لأقرب وحدة صحية وملء استبيان به أسئلة تضم التاريخ المرضي والعمر أو التاريخ الوراثي للأورام وبناءًا على هذا الاستبيان يتم معرفة هل هذا المواطن مستهدف للفحص الدوري أم لا.

وأردفت أنه يتم تحديد الشخص مستهدف أم لا من خلال عوامل الخطورة التي يعاني منها والتي تجعله عرضة للإصابة بالسرطان.