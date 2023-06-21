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الأربعاء 21 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الجمعة.. حفل فني جديد لفرقة "أمل حياتي" في قبة الغوري

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تستضيف قبة الغورى، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة من مساء الجمعة المقبلة، 23 يونيو الجارى، حفل فني لفرقة "أمل حياتى"، بمقر قبة الغوري.

تشدو المطربة أمل إبراهيم، بمجموعة مختارة من أغانى الزمن الجميل منها: "أمل حياتى، وحب إيه" لأم كلثوم، و"على بالى" لمحمد عبد الوهاب، و"اسمع قلبى" لماجدة الرومى، و"هى الليالى كده" لميادة الحناوى، و"احضنوا الأيام" لوردة الجزائرية، و"تهجرنى بحكاية" لفايزة أحمد، و"بستناك" لنجاة الصغيرة.

وقد استطاع قطاع صندوق التنمية الثقافية، على مدى اثنين وثلاثين عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يلعب دورا فعالا ومؤثرا في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، بالإضافة إلى مد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.

كما يعمل القطاع على اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

قبة الغوري قطاع صندوق التنمية الثقافية فرقة أمل حياتى أغاني الزمن الجميل ام كلثوم محمد عبد الوهاب أمل إبراهيم وردة فايزة أحمد نجاة الصغيرة