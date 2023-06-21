حبس معيد بطب بطنطا بعد تعديه بفرد خرطوش على أستاذ بقسم القلب

قررت النيابة العامة مساء الثلاثاء، حبس معيد في قسم التشريح بكلية الطب بجامعة طنطا ٤ أيام على ذمة التحقيقات على خلفية قيامه بالاعتداء على أستاذه بفرد خرطوش على رأسه داخل المستشفى الجامعي إثر نشوب خلافات بينهما، مما تسبب في إصابته بإصابات بالغة وتم نقله إلى المستشفى الفرنساوي للعلاج.

وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل إلى مكان الواقعة للمعاينة وتم تفريغ جميع كاميرات المراقبة التى سجلت الواقعة صوتًا وصورة، وتم التحفظ على المتهم و١٣ طلقة حية بحوزته وانتقلت النيابة إلى المستشفى الفرنساوي لأخذ أقوال المجني عليه الدكتور عبد الهادي طه، بينما قرر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا إجراء تحقيق إدارى فى الواقعة والاستماع لشهود الواقعة لاتخاذ إجراء رادع وفوري وسريع.

وتبين من التحريات أن المعيد المتهم يعاني من اضطرابات نفسية وتم نقله من قسم جراحة القلب و الصدر إلى قسم آخر في نفس الكلية لخلافاته المستمرة مع أعضاء هيئة التدريس في الكلية.