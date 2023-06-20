جوزيف عطية: لن أفكر في الحياة ببلد غير لبنان

قال الفنان جوزيف عطية، إن أول القرارات التي سيتخذها إن كان مسئولا في الحكومة اللبنانية هو العمل على التعليم والمستوى الثقافي، موضحا: لأنه برأيي إن عملنا على هذا الموضوع سيؤثر على كل شيء في البلد، ستكون لبنان أفضل ونفعل الأشياء بشكل أسهل.

وتابع جوزيف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" عن التفكير في الاستقرار ببلد آخر غير لبنان بعد ما ألم به من صراعات سياسية وتردي الأوضاع الاقتصادية: أبدًا لم أفكر في الحياة في بلد غير لبنان، أحب بيتي بها وعيلتي وقريب من محيطي، ليس ممكنا أن أتركها.

يشار إلى أن جوزيف طرح مؤخرا أغنية باللهجة المصرية بعنوان "البغددة" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، كما قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج جاد شويري.