مركز جسور الثقافي ينظم عرضا ومناقشة لفيلم "the social dilemma"

ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية عرض ومناقشة فيلم "the social dilemma" يقدمها ماجد منير يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر يونيه الجاري وذلك بكنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بمصر الجديدة.

تدور أحداث الفيلم حول تبديل البشر عالمهم الحقيقي بعالم افتراضي، حيث لا يمكننا السيطرة على أنفسنا والتحكم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وإذا ما كنا ندرك التأثير الناتج من اعتمادنا عليها، على أن يبدأ العرض في تمام الساعة السابعة مساءًا.

يعقب العرض مناقشة يقدمها ماجد منير والتى ستجيب على أسئلة مثل العلاقة بين الاكتئاب والإدمان الرقمي وغيرها، بالإضافة إلى تقديم أدوات للمساعدة في التحرر من إدمان مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.