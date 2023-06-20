بفيديو ساخر.. أكرم حسنى يرقص "بالاستاكوزا"

نشر الفنان أكرم حسنى عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" فيديو له مع الفنان مصطفى غريب شارك به جمهوره.

https://www.instagram.com/reel/CttxytFp7iq/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وظهر “أكرم حسني” خلال الفيديو يرقص مع الفنان مصطفى غريب وكل منهم يحمل إستاكوزا، على أنغام أغنية الفنان الراحل أحمد زكى "إستكاوزا".

يشار إلى أن الفنان أكرم حسنى يستعد للموسم السينمائى المقبل بفيلم "العميل صفر"، بطولة أكرم حسنى، نيللى كريم، شريف الدسوقى، محمد علاء، لبلبة، بيومى فؤاد والإخراج كريم العدل.

يذكر أن آخر ظهور للفنان أكرم حسنى كان بدوره كضيف شرف فى مسلسل "اللعبة" بشخصية بسيم الصريطى، والتى حققت نجاحًا كبيرًا، مسلسل اللعبة بطولة شيكو، هشام ماجد، مى كساب، سامى مغاورى، احمد فتحى، عارفة عبد الرسول وإخراج معتز التونى.