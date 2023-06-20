ممثلو الأندية لشباب النواب: جماهير الدورات الرمضانية ومتابعي محمد صلاح أكثر من "مشجعي الشركات"

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين لمناقشة أزمات الأندية الشعبية، انتقادات موسعة لوجود تضارب مصالح في الرياضة المصرية، بسبب توغل أندية الشركات على الأندية الجماهيرية .

وقال النائب أحمد مهنى، عضوٍ مجلس النواب، إن مشكلة الرياضة المصرية في تضارب المصالح وحصول عدد من المختصين علي منصب واتنين داخل المنظومة الرياضية لافتا الي ان المجاملات في الرياضة المصرية واقع موجود يزيد من تضارب المصالح .

وأشار إلى أن الأندية الشعبية كانت تسبب حالة من الخوف للاندية الكبيرة بسبب الجماهير التي تقف وتساند مطالبا الدولة بدعم أندية المحافظات لتقف علي اقدامها مفيش قائلا : الرياضة اصبحت بيزنس تنفث ملايين الجنيهات علي الشركات ".

من جانبه قال النائب محمد الفيومي إنه رئيس نادي طوخ منذ ما يقرب من ٥٠ عامًا ، واصبح النادي حاليا يواجه ازمات مالية متلاحقة بسبب تطبيق قانون القيمة المضافة حيث كلف النادي كل شهر نصف مليون جنيه ، مما أدى إلى عدم قدرتنا علي دفع المرتبات .

واشار الي ان الاعفاءات الموجودة في قانون الرياضة فقدت قيمتها بسبب ارتفاع اسعار المياة والكهرباء مطالبا بضرورة النص في قانون الرياضة الجديد علي تطبيق الاعفاءات بشكل قاطع .

من جانبه قال النائب طارق السعيد ، رئيس نادي الترسانة ان المنافسة غير عادلة بين اندية الشركات والاندية الشعبية ،لافتا الي ان الشركات تنفق مواردها علي لعبة واحدة وهي كرة القدم بينما الاندية لجماهير تنفق علي اكثر من لعبة وعلي مطالب اعضاء الجمعية العمومية .

وتابع :" انفقنا 20 مليون جنيه علي فريق كرة القدم بنادي الترسانة هذا العام والفريق الذي صعد اول مجموعة انفق 100 مليون جنيه " قائلا :" بتلك الطريقة اندية الشركات ستأكل الاندية الشعبية في اي بطولة كرة قدم .

في السياق ذاته قال النائب محمد الحسيني ، ان كرة القدم لعبة شعبية فعندما يلعب محمد صلاح مباراة كرة القدم تجد القهاوي مليئة بالجماهير اكثر من متابعتها لاندية الشركات .

وهو ما اتفق مع رئيس نادي حمام مطروح ، قائلا : عندما ننظم دورة رمضانية يكون عدد الجماهير المتابعين لها اكثر من الجماهير التي تشجع اندية ا لشركات .

بينما طالب عدد آخر من ممثلي الاندية بانشاء دوري للشركات بعيدا حتي تعود الاندية الشعبية لمكانها في الدوري المصري فيما طالب البعض الآخر بتحويل الاندية الشعبية الي شركات مساهمة حتي تستطيع المنافسة .



وعقب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، بأن الاندية الشعبية تمثل قضية أمن قومي

وان اللجنة حريصة للاستماع لكافة المشاكل حتي تساعد في حل المشاكل التي تواجه الاندية الشعبية .