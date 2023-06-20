فيلم «الوقفة» يحصل على إشادات لجنة تحكيم مشروعات تخرج ماجيستير إعلام القاهرة

ناقشت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية، مشروعات التخرج لطلاب الدراسات العليا بالكلية.

وحاز الفيلم الدرامي القصير "الوقفة" لطلاب الماجيستير المهني في الإنتاج التليفزيوني، على إشادة لجنة التحكيم حيث أشادوا بفكرة الفيلم والذي ناقش ضمن أحداثه موضوعات تتعلق بخطورة الإدمان على الفرد والمجتمع، وأهمية اختيار الصاحب.

وأعرب المخرج هاني لاشين، عن سعادته بفكرة الفيلم، قائلًا إن فكرة الفيلم راقية جدا ومهمة جدا وتم معالجتها بذكاء، معتبرًا أن الفيلم على درجة سينمائية جيدة جدًا ويرقى إلى المتخصصين.

وقدم الطلاب المشاركون في الفيلم وهم حسام علاء، وأحمد رضوان، ونسمة أشرف، وأنجريد جان، وزينب هشام، وحسام حماد، عرضًا قالوا خلاله إن أحد أهم القواعد التي تعلموها خلال دراستهم بكلية الإعلام وحاولوا تطبيقها هي قاعدة Show me don’t tell me، حيث تم تطبيق هذه القاعدة من خلال المشاهد واللقطات لإرسال رسائل للمشاهدين من خلال الصورة دون الاسترسال في الحوار بين الشخصيات، لافتين إلى أن الفيلم مأخوذ عن قصة واقعية، وهو يناقش قضية من أهم القضايا في المجتمع.

وأوضح الطلاب، أن تكلفة إنتاج الفيلم تقترب من الصفر، مؤكدين أن الفيلم تم تصويره في 3 مواقع تصوير، واستغرقت عملية التصوير 18 ساعة تصوير، و12 ساعة مونتاج، مشيرين إلى أنهم استخدموا تقنية الذكاء الاصطناعي بالفيلم لأول مرة ضمن مشروعات التخرج بالجامعات المصرية.

واختتمت فاعليات المناقشة بتكريم المخرج هاني لاشين تقديرًا لمشاركته في تحكيم مشروعات التخرج، حيث ضمت لجنة التحكيم الدكتورة وسام نصر وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا، والمخرج هاني لاشين، والمخرج سامح الشوادي، والدكتورة نشوة عقل الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون، والدكتورة حياة بدر المدير الأكاديمي لبرامج الدبلوم والماجستير المهنى بالكلية، وبحضور الأستاذة لمياء أحمد منسق البرنامج، والأستاذة سميرة أحمد بإدارة الدراسات العليا.

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