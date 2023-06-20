10 نصائح للاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية في فصل الصيف

عزيزي المواطن نقدم لك مجموعة من النصائح والإرشادات التي قد تساعدك في الحفاظ على الأجهزة المنزلية الخاصة بك وكذلك لسلامة أسرتك وأولادك وممتلكاتك من بعض المخاطر الكهربائية التي قد تسبب في حدوث حرائق أو إنفجارات أو وفاة ومنها :

اولاً نصائح الاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية: