وزارة الداخلية تودع أسر الشهداء أثناء توجههم إلى الأراضى المقدسة لآداء فريضة الحج

قام اللواء ناصر محي الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات بإستقبال أسر الشهداء من رجال الشرطة بمطار القاهرة الدولى وتوديعهم أثناء مغادرتهم البلاد متجهين إلى الأراضى المقدسة لآداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ ، ومتابعة كافة الإجراءات والتسهيلات والتيسيرات المقدمة لهم.

ولدى وصولهم لمطار المدينة المنورة كان فى إستقبالهم رئيس بعثة الحج المصرية وتم تقديم كافة أوجه الرعاية وإنهاء كافة الإجراءات تنسيقاً والجهات المختصة السعودية.

كما تم إنهاء كافة إجراءات التسكين بفندق إقامة أسر الشهداء، فضلاً عن قيام عدد من الضباط بمرافقتهم لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لهم لآداء المناسك فى كل مراحلها.

وقد أعرب أسر الشهداء عن تقديرهم وإعتزازهم بما لمسوه من إهتمام بالغ من قبل وزارة الداخلية وأن هذا التكريم بزيارة بيت الله الحرام إنما هو تعبير عن مدى إهتمام الدولة بهم وتقديم الدعم والرعاية لهم، ووجهوا الشكر للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على هذا الإهتمام الدائم بهم.

يأتي ذلك فى إطار منظومة الرعاية المتكاملة التى تقدمها وزارة الداخلية لأسر الشهداء من رجال الشرطة تقديراً لتضحيات أبنائهم الذين جادو بأرواحهم من أجل الوطن.