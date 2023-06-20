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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط شخصين لتعديهما على آخر بالقاهرة مما أدى لوفاته

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط شخصين لتعديهما على أحد الأشخاص بالقاهرة مما أدى لوفاته.
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف مُلابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومُتوفى بدائرة قسم شرطة دار السلام.

 بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول (أحد الأشخاص "توفى متأثرًا بإصابته بجرح نافذ بالصدر)، وطرف ثانى (شخصين)، جميعهم مقيمون بدائرة القسم بسبب خلاف بين الطرفين حول الجيرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.
 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخصين بالقاهرة