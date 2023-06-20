خلال 24 ساعة.. ضبط 326 قضية مخدرات و215 سلاح نارى

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (326) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (348) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (146,062 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (83,860 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (20,800 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (19,217 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,815 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (2,357 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,150 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (560 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (250 جرام).

(2077) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (215 قطعة سلاح نارى بحوزة 189 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(3) رشاش جرينوف .

(29) بنادق آلية .

(32) بندقية خرطوش .

(7) طبنجات .

(144) فرد محلى .

(492) طلقة مختلفة الأعيرة .

(35) خزينة متنوعة .

ضبط (270) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (83485) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(364) حكم جناية.

(26375) حكم حبس جزئى.

(4432) حكم حبس مستأنف.

(41527) حكم غرامة.

(10787) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (4) تشكيلات عصابية ضمت (8) متهمين إرتكبوا (22) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (50) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (295) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة الدراجات النارية المبلغ بسرقتها : إعادة (4) دراجات نارية مبلغ بسرقتها .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22726) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (63) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (13) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.