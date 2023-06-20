حملة أمنية بدمياط لضبط الخارجين على القانون

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة “دمياط – فارسكور – الزرقا كفر البطيخ”، وأقسام شرطة أول وثان دمياط - دمياط الجديدة- السرو .. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (8) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة .. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدري الهيروين والشابو – طبنجة - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة (8 متهمين " لعدد 6 منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.