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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة أمنية بدمياط لضبط الخارجين على القانون

حملة أمنية بدمياط
حملة أمنية بدمياط لضبط الخارجين على القانون
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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة “دمياط – فارسكور – الزرقا كفر البطيخ”، وأقسام شرطة أول وثان دمياط - دمياط الجديدة- السرو .. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
 ضبط (8) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة .. بإجمالى مضبوطات  (كمية من مخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدري الهيروين والشابو – طبنجة - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة (8 متهمين " لعدد 6 منهم معلومات جنائية").
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية .
يأتي ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

حملة أمنية بدمياط ضبط الخارجين على القانون