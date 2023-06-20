الداخلية تواصل مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط 2 قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة :ضبط 5 قضايا.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2066 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط 32 قضية .

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 180 حكما قضائيا متنوعا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.