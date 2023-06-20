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الثلاثاء 20 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تواصل مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية

جرائم الهجرة غير
جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات"
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 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:

 فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط قضية.
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط 2 قضية.  
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة :ضبط 5 قضايا.
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2066 مخالفة مرورية متنوعة.  
 فى مجال الأمن العام: ضبط 32 قضية .
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 180 حكما قضائيا متنوعا. 
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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