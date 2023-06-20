الصحة: خطة عاجلة لزيادة تخصصات القلب والأشعة ورفع كفاءة مستشفى الحمام بمطروح

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مستشفى «الحمام المركزى»، بمحافظة مطروح، يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور مبروك سالم وكيل صحة مطروح.

تأتي الزيارة التفقدية للوزير، ضمن سلسلة من الجولات لمتابعة سير العمل بخطة التأمين الطبي للمدن الساحلية بالتزامن مع فصل الصيف وزيادة أعداد المصطافين المترددين عليها.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد أقسام المستشفى المختلفة، حيث بدأ بتفقد غرفة الطواريء واطمأن على الحالة الصحية للمرضى متلقي الخدمة بالقسم، ووجه برفع كفائتها، فضلا عن توجيهه بوضع خطة تطوير شاملة للمستشفى وتجهيزها بأحدث الأدوات والمستلزمات ذات الجودة.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير تفقد عيادات المستشفى، منها عيادة جراحة العظام، والأسنان ، مشيرًا إلى استحداث عيادتي (المناظير، والقلب)، كما تفقد قسم الأشعة ووجه بزيادة القوة الاستيعابية من الأطباء والفنيين للأشعة، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وكما تفقد الصيدلية بالمستشفى للاطمئنان على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية.

واستكمل أن الوزير، تفقد المبنى الجديد المُلحق بالمستشفى، بتكلفة ٢٧ مليون جنيه، ويتكون من ٣ أدوار، وسيضم جناح للعمليات، وبنك دم تخزيني، ووحدة غسيل كلوي، موجها بضرورة تجهيز المبني بأعلى جودة، كما اطمأن على جودة شبكات الكهرباء والغاز بالمبنى وصيانتها بشكل دوري، إضافة إلى أنه وجه بزيادة عدد أسرة الرعاية المتوسطة، كما وجه بزيادة أعداد الفرق الطبية بتخصص القلب.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الوزير خلال جولته بالمستشفى، وجه بالإسراع من إجراء عملية جراحية بالقلب لأحد المرضى، مع مراعاة التنسيق لإجراء جراحته القلبية بإحدى المستشفيات القريبة لموقعه الجغرافي.

كما تابع انضباط فرق العمل من (اﻷطباء، الصيادلة، التمريض، الفنيين، الإداريين)، مؤكدًا على الالتزام بجداول ونوبتجيات العمل خلال العطلات والأجازات خاصة بموسم الصيف، كما اطلع الوزير على خطة المستشفى في توفير الاستشاريين في التخصصات الحرجة بالتعاون مع الجامعات.

يُذكر أن المستشفى يعمل بطاقة إجمالية تصل إلى ٨٦ سريرًا ، تشمل ( ٢٧ إقامة داخلي و٢٢ غسيل كلوي و١١ عناية مركزة و١٣حضانة و١٣ سرير طوارئ).

ويقدم الخدمات الطبية فى تخصصات (باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، طب العيون، نساء وتوليد، كُلى، أمراض جلدية، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبتسرين، جهاز هضمى وكبد، جراحة الفم والأسنان، رعاية مركزة، جراحة العظام، العلاج الطبيعي، الغيار للعمليات الصغرى).

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