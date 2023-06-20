تأجيل محاكمة سائق و6 آخرين بتهمة قتل شاب ببولاق الدكرور إلى 16 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية أحمد رفعت، ورأفت عبد التواب محاكمة سائق و٦ آخرين والمتهمين بقتل شاب والشروع في قتل والده وأخر، خلال مشاجرة نشبت بينهم بمنطقة بولاق الدكرور، وكذلك حيازة أسلحة بيضاء ونارية إلى 16 سبتمبر القادم لسماع أقوال شهود العيان.

يذكر أن ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، قد تلقوا بلاغ من الأهالي يشير إلي وجود مشاجرة بين طرفين وقيام أحدهم بإطلاق النار صوب الطرف الآخر الأمر الذي نتج عنه سقوط قتل وإصابة ٢ آخرين، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف اول " ت . ك"، ووالده "ك . ع" "محمد . ح"، وطرف ثاني أن "م . ص"، سائق 21 عام ، و "ع. ع"، طالب، 18 عام ، و "ص . أ"، عامل، 20 عام ، و "أحمد . م"، عامل، 19 عام ، و "أحمد. س"، عامل، 19 عام، و "محمد . م"، 27 عام هارب، و "محمد . أ"، عامل، 21 عام ، بسبب خلافات بينهم .

واضافت التحقيقات " أن أفراد الطرف الثاني تربصوا للمجني عليهم وقاموا بالتعدي عليهم بإستخدام أسلحة بيضاء وإطلاق عدة أعيرة نارية صوبهم مما ادي لمقتل الاول وإصابة الآخرين، كما قاموا بإستعراض القوة ومنعوا أحد من التدخل لإنقاذ المجني عليهم وتمكنوا من الهرب وأشارت التحقيقات إلي أنه تم عمل التحريات اللازمة حول الواقعة، وتم تحديد مكانهم وتمكنت قوة أمنية من القبض عليهم واقتياهم لقسم الشرطة والتحقيق معهم وقد وجهت النيابة لهم تهمة القتل والشروع في القتل وحيازة وإحراز أسلحة نارية "بندقيتين خرطوش ومسدس " بدون ترخيص وأسلحة بيضاء، وصدر قرار بحبسهم ومن ثم إحالتهم للمحكمة.