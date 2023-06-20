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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: الدنمارك توافق على حزمة أخرى من المساعدات العسكرية بقيمة 2.93 مليار يورو

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
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وافق البرلمان الدنماركي على حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا للفترة 2023-2028 بقيمة إجمالية تبلغ 2.95 مليار يورو.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف - في تغريدة على تويتر، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم /الثلاثاء/ - "نبأ عظيم من كوبنهاجن: وافق البرلمان على حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.95 مليار يورو في الفترة بين 2023-2028".

وفي هذا الصدد، شكر ريزنيكوف وزير الدفاع الدانمركي مورتن بودسكوف والقائم بأعمال وزير الدفاع ترولز لوند بولسن والشعب الدنماركي.

يذكر أن الحكومة الدنماركية مستعدة لنقل الطائرات المقاتلة F-16 إلى أوكرانيا إذا وافقت الولايات المتحدة، التي تنتج هذه الطائرات، على هذه الخطوة.

أوكرانيا الدنمارك المساعدات العسكرية