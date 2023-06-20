وزير الصحة يتفقد مستشفى مارينا المركزي استعدادا لفصل الصيف بالساحل

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اليوم الثلاثاء، عدد من المنشآت الطبية، وذلك لمتابعة خطة التأمين الطبي لفصل الصيف ومتابعة سير العمل والتأكد من كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال هذه الفترة .

رافق الوزير خلال جولته التفقدية اللواء شعيب محافظ مطروح، حيث بدأت الجولة بزيارة مستشفي الحمام المركزي، ومستشفي مارينا المركزي.

وتفقد أقسام المستشفى بداية من كشف الطوارئ وعيادة الباطنة وعيادة النساء وعيادة الأسنان وعيادة رمد وأنف والأذن للتأكد من جاهزيته والعمل بكافة طاقته الاستيعابية في استقبال المترددين، خلال الفترة القادمة

حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى ٥٠ سرير (٣٠ سرير داخلي، ٣ سرير رعاية مركزة، )، فضلاً عن ٥ سرير طوارئ، وغرفة عمليات.

راجع الوزير خلال جولته سجلات العمل الخاصة بالأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى للتأكد من انتظام العمل وتوافر قوى بشرية كافية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمترددين على المستشفى، حيث يبلغ متوسط التردد اليومي على الطوارئ ٥٠ مريضا خلال شهر يونيو و١٥٠ حالة يوليو وتتزايد، بينما يبلغ متوسط المترددين على العيادات الخارجية مابين ٥٠ :١٥٠ حالة يومياً.

