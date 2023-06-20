وزير الدفاع الروسي: كييف تخطط لضرب القرم بصواريخ هيمارس وستورم شادو

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تخطط لشن ضربات على الأراضي الروسية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، بصواريخ هيمارس وصواريخ ستورم شادو.

وأضاف شويجو، في تصريحات أوردتها وكالة "تاس" الروسية: "وفقا لبياناتنا، فإن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تخطط لشن ضربات على أراضي الاتحاد الروسي، بما في ذلك القرم، بصواريخ هيمارس وصواريخ ستورم شادو".

وشدد على أن استخدام هذه الأسلحة خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة من شأنه أن يؤدي إلى ضربات فورية من جانب روسيا على مراكز صنع القرار في أوكرانيا وسيعني ضمنًا المشاركة الكاملة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الصراع.

بالإضافة إلى ذلك، أشار شويجو، إلى أن نظام كييف يواصل محاولاته لشن هجمات جنوب دونيتسك وفي منطقتي زابوروجي ودونيتسك، مع إشراك وحدات النخبة التي دربها الناتو بالإضافة إلى عدد كبير من الأسلحة التي يزودها الغرب.

وقال: "منذ 4 يونيو، شن الجيش الأوكراني 263 هجوما على مواقع القوات الروسية، وبفضل الإجراءات الكفؤة والنزيهة لوحداتنا، تم صدهم جميعا ولم يحقق العدو أهدافه".